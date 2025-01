Weil zwei Klubs enorm geschwächelt haben: Bundesliga 2025/26 wohl mit weniger Vereinen in der Champions League

Das europäische Abschneiden der deutschen Vereine ist wohl nicht gut genug, um erneut fünf Starter in der Königsklasse zu haben.

Am Mittwoch steigt der letzte Spieltag der Ligaphase, die K.o.-Runden in der Champions League und der Europa League starten erst im Februar. Doch schon jetzt steht fest: Einen fünften Startplatz für die Königsklasse werden sich die deutschen Teilnehmer in dieser Saison wohl nicht erspielen können. Dazu waren die Leistungen vom FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Co. bislang schlicht nicht gut genug.