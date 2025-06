Wegen Robert Lewandowski: Trainer-Beben in der polnischen Nationalmannschaft

Der Machtkampf in der polnischen Nationalmannschaft ist beendet - und Robert Lewandowski hat ihn gewonnen.

Michal Probierz hat den Machtkampf mit Polens Fußball-Star Robert Lewandowski (36) verloren und ist als Nationaltrainer zurückgetreten. Das gab der 52-Jährige am Donnerstag bekannt, nachdem sich zwischen ihm und Lewandowski eine Art Rosenkrieg entwickelt hatte. Probierz hatte dem ehemaligen Angreifer von Bayern München das Kapitänsamt in der Nationalmannschaft weggenommen, Lewandowski kündigte daraufhin an, unter Probierz nicht mehr für Polen zu spielen.