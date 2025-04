Wegen Aleksandar Pavlovic: Thomas Tuchel stichelt auf letzter Pressekonferenz für den FC Bayern gegen Uli Hoeneß

Thomas Tuchel hat am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim seinen endgültigen Abschied vom FC Bayern München bestätigt. Dabei konnte sich der Trainer eine Spitze gegen Uli Hoeneß nicht verkneifen.

Auf die Frage eines Journalisten, wie er die Nominierung von Aleksandar Pavlovic für das DFB-Team in den Kader für die EURO 2024 finde und ob die Entwicklung des 20-Jährigen ein großer Verdienst von Tuchel sei, antworte er süffisant: "Die einen sagen so, die anderen sagen so."

"Wir konnten seine Nominierung nicht verhindern", scherzte Tuchel weiter und sorgte für großes Gelächter bei den anwesenden Pressevertretern.

Tuchel nahm damit Bezug auf die Kritik von Bayern-Patron Uli Hoeneß, der dem Coach jüngst vorgeworfen hatte, er würde keine jungen Spieler entwickeln.

"Ich mache Thomas Tuchel keinen Vorwurf, er war häufiger bei mir zum Abendessen am Tegernsee, ich verstehe mich sehr gut mit ihm. Aber er hat eine andere Einstellung. Er meint nicht, dass er einen Davies, Pavlovic oder Musiala verbessern kann", hatte der 72-Jährige Ende April gegenüber der FAZ erklärt.