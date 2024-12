"Ausschließen sollte man aber nie etwas": Star des FC Bayern spricht über Barcelona-Gerücht

Sein Name ist in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder mit den Katalanen in Verbindung gebracht worden. Nun reagiert Kimmich.

Joshua Kimmich vom FC Bayern München will einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona nicht ausschließen.

Er habe "mitbekommen", dass er zuletzt mit Barça "in Verbindung gebracht wurde", bekundete Kimmich bei einer Pressekonferenz am Dienstag. "Generell macht man im Fußball nie den Fehler, Dinge auszuschließen. Ich mache mir jetzt keine Gedanken darüber. Ausschließen sollte man aber nie etwas."

Der Vertrag des 29-jährigen Mittelfeldspielers läuft im kommenden Sommer aus. Aktuell erscheint eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern als wahrscheinlichste Option. Zum Stand der Verhandlungen wollte Kimmich keine Auskunft geben: "Was ich mit dem Verein spreche, bleibt intern."