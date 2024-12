Wechsel zu Manchester United? Sporting-Stars werfen Trainer Rúben Amorim offenbar Verrat vor

Der bevorstehende Wechsel von Trainer Rúben Amorim zu United sorgt unter den Sporting-Spielern offenbar für mächtig Unruhe.

Trainer Rúben Amorim steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem Engagement bei Manchester United. Das soll einigen Spielern seines Klubs Sporting aus einem bestimmten Grund offenbar überhaupt nicht gefallen.

Wie die portugiesische Zeitung O Jogoberichtet, sollen insbesondere Pedro Gonçalves und Morten Hjulmand von den Plänen ihres Coaches enttäuscht sein. Beide hätten im vergangenen Sommer lukrative Angebote ausgeschlagen, um weiter mit Amorim arbeiten zu können.

Deshalb würden sich die beiden Leistungsträger von dem 39-Jährigen verraten fühlen. Auch Stürmer Viktor Gyökeres hatte sich zuletzt überrascht gezeigt.

Amorim soll in Manchester die Nachfolge des gefeuerten Erik ten Hag antreten. Sporting hatte bereits in einem Statement erklärt, dass die Red Devils die im Vertrag des Portugiesen verankerte Ausstiegsklausel von angeblich zehn Millionen Euro ziehen wollen. In den Medien ist derweil von bis zu 15 Millionen Euro die Rede.