"Habe ein bisschen Angst": Warum Toni Kroos Real-Trainer Carlo Ancelotti nicht ins Haus lässt

Toni Kroos steht für ein Comeback nicht zur Verfügung. Das bekräftigte der langjährige Mittelfeldspieler von Spaniens Rekordmeister Real Madrid am Rande der Eröffnung seiner Icon League in Köln.

Kroos betonte, seine Entscheidung, die Karriere zu beenden, sei "endgültig". Mit Blick auf Real-Trainer Carlo Ancelotti, der in Madrids Nobelviertel La Finca in seiner Nähe wohnt, meinte er lachend: "Trotzdem habe ich ein bisschen Angst, weil Carlo ungefähr 100 Meter Luftlinie von mir entfernt wohnt. Der kommt nicht rein."

Kroos hatte seine erfolgreiche Laufbahn in diesem Sommer nach der Europameisterschaft in Deutschland beendet. Für Real lief er zum letzten Mal beim siegreichen Champions-League-Finale gegen den BVB in Wembley (2:0) auf.

Ancelotti hatte den Entschluss des 34-Jährigen, seinen auslaufenden Vertrag bei den Blancos nicht zu verlängern, mehrfach öffentlich bedauert. "Wir hoffen, er ändert seine Meinung, und wenn er das tut, sind wir da", sagte der Italiener im Juni.