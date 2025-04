Wann hat der FC Bayern München das letzte Mal nicht die Meisterschaft gewonnen?

Der FC Bayern München dominiert seit Jahren den deutschen Fußball. Diese Saison könnte jedoch tatsächlich wieder der Fall eintreten, dass ein anderer Bundesligist nach dem 34. Spieltag die Meisterschale in die Höhe stemmen darf. Hier erfahrt Ihr, wann das zuletzt der Fall war.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge konnte der FC Bayern München am 23. Spieltag gegen RB Leipzig endlich wieder ein Erfolgserlebnis in der Bundesliga feiern. Matchwinner war einmal mehr Harry Kane, der die Münchner mit einem Tor in der Nachspielzeit noch zum 2:1-Sieg rettete - ein besonders wichtiger Sieg, nachdem Tabellenführer Bayer Leverkusen gestern mit einem Dreier gegen Mainz 05 vorgelegt hatte.

Elf Runden vor Schluss sieht die Situation im Kampf um die Meisterschale aus Bayern-Sicht immer noch nicht gut aus, der Rückstand auf Leverkusen beträgt acht Zähler. Es droht ein Ereignis, das lange nicht mehr eingetreten ist: eine Bundesliga-Saison ohne Bayern München als deutschen Meister.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wann dies das letzte Mal der Fall war.