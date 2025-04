Waldhof Mannheim vs. Preußen Münster heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Der SV Waldhof Mannheim empfängt heute Preußen Münster zum Meisterschaftsspiel in der 3. Liga. Wir verraten Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Im Rahmen des 24. Spieltags stehen am heutigen Sonntag, den 4. Februar, drei Partien der 3. Liga auf dem Plan. In einer davon kämpfen der SV Waldhof Mannheim und Preußen Münster um Punkte für die Meisterschaft. Los geht es um 16.30 Uhr im Carl-Benz-Stadion in Mannheim.