Der Österreicher sammelt beim Publikum in der katalanischen Metropole mächtig Minuspunkte.

WWE World Heavyweight Champion Gunther hat am Freitagabend in Barcelona für einige Unmutsbekundungen des Publikums gesorgt. Der Österreicher provozierte in der Heimat des FC Barcelona ausgerechnet mit Sympathiebekundungen für den Erzrivalen Real Madrid.