Von Herbert Grönemeyer bis Leony: Songs der vergangenen EM und WM

Die deutsche Popsängerin Leony singt gemeinsam mit der US-Band One Republic und der italienischen Electro-Formation Meduza den offiziellen Song für die EM 2024. Das Lied trägt den Namen "Fire". SPOX blickt auf die offiziellen und inoffiziellen Lieder der vergangenen Europa- und Weltmeisterschaften.

Im Jahr 1962 wurde das erste Lied speziell für ein Fußball-Großereignis komponiert, damals für die WM in Chile. Seitdem ist ein offizieller Turniersong Teil der Tradition, die später auch auf Europameisterschaften übertragen wurde. Auch die bevorstehende EM in Deutschland hat einen offiziellen Song - das Lied "Fire" von Leony, One Republic und Meduza.

SPOX blickt zurück in die Vergangenheit und listet die Lieder der vergangenen Turniere - und startet dabei mit der WM 2006.