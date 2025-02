Von einer Schießbude zur besten Defensive Europas! Die unfassbare Wandlung von Vincent Kompanys Ex-Klub FC Burnley könnte für ein irres NFL-Comeback sorgen

Der FC Burnley mischt die Championship mit unglaublichen Defensiv-Stats auf. Geht das so weiter, kehrt sogar ein NFL-Star auf die große Bühne zurück.

Neun Gegentore in 34 Spielen: Das ist die irre Quote vom FC Burnley in der EFL Championship. Das Team von Scott Parker hat seit Dezember kein Tor mehr in der Liga kassiert und mischt dadurch im Rennen um den Aufstieg in die Premier League mit. In der Vergangenheit sah das noch ganz anders aus.

Sogar ein ehemaliger NFL-Star hat mittlerweile die Sorge, wieder spielen zu müssen. Wie kam es dazu?