Von eigenen Fans übel zugerichtet! Nürnberg-Profi Niklas-Wilson Sommer zeigt Verletzungen nach körperlichem Angriff

Nürnberg-Profi Niklas-Wilson Sommer hat sich nach dem tätlichen Angriff einiger Club-Fans auf seinem Instagram-Account zu Wort gemeldet und das Ausmaß seiner Verletzungen offenbart.

In einem Story-Video zeigte Sommer Beulen und Blessuren am Kopf, welche ihm die Angreifer zugefügt hatten. Dazu schrieb er: "Mir geht's gut. Danke für die ganzen Nachrichten."

Der 26-Jährige, der auch als Influencer tätig ist (1 Million Follower bei Instagram), hatte sich zuvor den Zorn der Fans zugezogen, indem er sich in einem Shirt von Erzrivale FC Bayern zeigte.

Beim Heimspiel Nürnbergs gegen den 1. FC Magdeburg fanden sich in der Fankurve der Gastgeber mehrere Spruchbänder, auf denen Sommer mit harten Worten kritisiert wurde. Unter anderem hieß es dort: "Vereinsstolz statt Hipstergepose. Niklas Wilson, du bist scheiße, wie der FCB". Auf einem zweiten stand: "Wilson, verpiss Dich, Du Bayernschwein".

Wie der FCN mitteilte, wurde Sommer am gleichen Abend vor der eigenen Haustüre aufgelauert, "einige Stunden später" sei es zusätzlich zu einem "körperlichen Angriff" gekommen. Die Polizei habe bereits Ermittlungen eingeleitet.

Sommer, der meist "Willy" genannt wird, kickt seit diesem Sommer für die zweite Mannschaft des Club in der Regionalliga Bayern. In seinen Storys und Beiträgen posiert er häufiger in Trikots anderer Vereine. Zum Beispiel trug er schonmal die Kluft von Champions-League-Sieger Real Madrid oder von Manchester City.