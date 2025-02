Vogelwilde Schlussphase mit drei Platzverweisen gegen Werder! Bremen gelingt gegen Mainz trotzdem erster Sieg 2025

Bremen schlägt Mainz verdient und gewinnt erstmals im neuen Jahr - muss nun aber auf drei Akteure verzichten.

Ole Werner sagte Schiedsrichter Martin Petersen nach Abpfiff noch ein paar richtige Takte, dann sah auch der Trainer von Werder Bremen die Rote Karte. Nach einem kuriosen späten Doppel-Platzverweis beim 1:0 (1:0) gegen Mainz 05 lagen die Nerven bei den Hanseaten trotz des ersten Sieges im Jahr 2025 blank - und nun muss auch Werner erstmal zusehen.

"Das muss man die Schiedsrichter fragen, die haben eine Arroganz an den Tag gelegt. Hut ab. Das muss man erstmal so hinbekommen, ohne Not solche Roten Karten zu verteilen", sagte Torschütze Leonardo Bittencourt bei DAZN: "Wir haben drei Punkte geholt. Heute konnte uns nichts aufhalten."