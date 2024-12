"Ich werde es zehnmal machen, wenn ich muss": Vinicius Junior schickt zynische Botschaft, kurz nachdem Rodri den Ballon d'Or gewinnt

Nicht Vinicius Junior, sondern Rodri hat den Ballon d'Or gewonnen. Bei Real gibt es kein Verständnis dafür.

Real Madrids Offensivstar Vinicius Junior hat mit einem trotzigen Statement auf die Enttäuschung bei der Vergabe des Ballons d'Or am Montagabend reagiert.

"Ich werde es zehnmal machen, wenn ich muss. Sie sind nicht bereit", schrieb der 24-jährige Brasilianer bei X, kurz nachdem Manchester Citys Rodri in Paris mit dem Ballon d'Or 2024 ausgezeichnet wurde.

Obwohl er nominiert war und letztlich gemeinsam mit seinen Teamkollegen Jude Bellingham und Dani Carvajal hinter Rodri in den Top-4 landete, war Vinicius am Montagabend in Paris nicht anwesend.

Real hatte schon vorab erfahren, dass nicht Vinicius, sondern Rodri den Ballon d'Or gewinnen würde. Aus Ärger über diese Wahl sagten die Königlichen die Reise zur Gala in Frankreichs Hauptstadt gleich für ihre komplette Delegation ab, niemand von Real reiste nach Paris.