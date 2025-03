Rekord-Weltmeister Brasilien hat dank eines Last-Minute-Treffers von Vinicius Junior den wohl entscheidenden Schritt Richtung WM 2026 gemacht.

Gegen Kolumbien gelang ein 2:1 (1:1), Real Madrids Stürmerstar traf in der neunten Minute der Nachspielzeit zum Sieg - es war sein erstes Tor in den Eliminatorias zur Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko.