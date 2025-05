Plötzlich stand eine Kakadu-Figur auf dem Podest, auf dem zuvor die Meisterschale stand. Was hatte es damit auf sich?

Es war ein kurioser Moment während der Meister-Feierlichkeiten des FC Bayern München am Samstagabend in der Allianz-Arena. Nachdem die Mannschaft die Schale hochgehalten hatte, kam Trainer Vincent Kompany hinzu und stellte zur Belustigung seiner Spieler eine Kakadu-Figur auf das Podest. Was es damit auf sich hatte, war zunächst unklar.