Tabellenführer Dynamo Dresden kriegt es heute mit Viktoria Köln zu tun. Hier könnt Ihr das Duell der 3. Liga live mitverfolgen.

Dynamo Dresden eilt in der 3. Fußball-Liga weiter mit großen Schritten vorneweg. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang gewann am 15. Spieltag bei Viktoria Köln auch dank Dreierpacker Stefan Kutschke 5:1 (3:0) und ist mit nun 34 Punkten Tabellenführer. In der 3. Liga hält einzig Jahn Regensburg (31) mit Dynamo mit, das Duo hat sich schon weit abgesetzt.