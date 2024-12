Vier Scorerpunkte! Omar Marmoush entscheidet wildes Duell zwischen Holstein Kiel und Eintracht Frankfurt

Zwei Tore, zwei Vorlagen: Angeführt vom überragenden Omar Marmoush hat Eintracht Frankfurt die imposante Siegesserie in der Bundesliga ausgebaut.

Omar Marmoush sank völlig ausgepumpt auf den Rasen, dann berappelte er sich und nahm die Glückwünsche seiner Frankfurter Kollegen entgegen. Auch Trainer Dino Toppmöller herzte seinen Matchwinner. Dank ihres überragenden Torjägers ist die Eintracht plötzlich Bayern-Jäger Nummer eins.

"Es macht sehr, sehr viel Spaß. Ich freue mich, mit Toren und Assists mitzuhelfen", sagte Marmoush nach seiner Gala beim 4:2 (1:1) bei Aufsteiger Holstein Kiel mit zwei Treffern und zwei Vorlagen bei DAZN, "am Ende zählen die drei Punkte für die Mannschaft." Nach dem vierten Dreier in Folge liegt Frankfurt nur noch einen Punkt hinter dem Spitzenreiter aus München, der am kommenden Sonntag der nächste Gegner in der Bundesliga ist. "Wir nehmen alles mit, dieses Spiel gibt uns Selbstbewusstsein", betonte der Mann des Tages.

Vor 15.034 Zuschauern im ausverkauften Holstein-Stadion brachte Marmoush sein Team mit seinen Saisontoren fünf und sechs (25. und 65.) auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Zudem legte der Ägypter die Treffer von Igor Matanovic (47.) und Lucas Tuta (74.) auf.

Für Kiel glich der Japaner Shuto Machino (30. und 50.) zwar zweimal aus, doch unter dem Strich waren die Schleswig-Holsteiner viel zu harmlos, um ihren ersten Sieg im Oberhaus einzufahren. In dieser Form dürfte es der Liga-Neuling schwer haben. Mit einem Punkt aus fünf Spielen liegt Kiel weiterhin am Tabellenende.