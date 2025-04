"Vielleicht will jemand ein Risiko eingehen": Ex-Mitspieler bei Manchester United kann sich Rückkehr von Cristiano Ronaldo in die Premier League vorstellen

Ex-United-Mitspieler Louis Saha ist der Meinung, dass man ein CR7-Comeback auf der Insel nicht ausschließen soll.

Cristiano Ronaldo feierte seine größten Triumphe als Profi-Fußballer im Trikot von Real Madrid, aber auch seine Zeit als Spieler von Manchester United war von vielen Erfolgen geprägt. Sein ehemaliger Mitspieler bei United, Louis Saha, hat sich nun zu einem möglichen Premier-League-Comeback von Ronaldo geäußert.

"Ich weiß nicht, ob Ronaldo in die Premier League zurückkehren wird, denn es gibt nichts, was man bei ihm vorhersagen kann. Es ist also schwer, das mit Sicherheit zu sagen. Wer hätte gedacht, dass er so viele Tore schießt? Dieser Kerl jagt die 1000. Ich weiß nicht, was ich sagen soll", antwortete Saha auf eine Frage von Casino Utan Spelpaus.

"Ronaldo hat Augen für Dinge, die normale Menschen nicht haben. Ich würde immer noch denken, dass er zu allem fähig ist, weil er besessen ist. Vielleicht will ein Klub-Boss ein Risiko mit ihm eingehen. Es gibt immer noch eine Menge Dinge, die Ronaldo tun kann - er altert wie guter Wein", führte der Franzose fort.

Der portugiesische Superstar hat bereits zweimal bei Manchester United gespielt. In der ersten Zeit gewann er die Premier League und die Champions League sowie den ersten seiner fünf Ballon d'Or. Sein zweiter Aufenthalt in England endete dagegen weitaus weniger erfolgreich, nämlich mit der Auflösung seines Vertrags und ohne Titel.