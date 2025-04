VfR Aalen vs. FC Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DFB-Pokal 1. Runde im TV und Livestream?

Der FC Schalke 04 ist für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal zu Gast beim VfR Aalen. SPOX verrät, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Am heutigen Samstag, den 17. August, treten im Rahmen der ersten Runde des DFB-Pokals der Oberligist VfR Aalen und Zweitligist FC Schalke 04 gegeneinander an. Das Spiel geht um 15.30 Uhr in der CENTUS-Arena (Aalen) los.