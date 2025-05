VfL Wolfsburg vs. TSG Hoffenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Freitagspiel der Bundesliga im TV und Livestream?

Der 33. Spieltag wird mit der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim eröffnet. SPOX liefert Euch die Informationen zur Übertragung.

Am Freitagabend, dem 9. Mai, empfängt der VfL Wolfsburg die TSG 1899 Hoffenheim. Nach acht Spielen ohne Sieg zog der VfL die Reißleine – Trainer Ralph Hasenhüttl wurde freigestellt. Interimsmäßig übernimmt U19-Coach Daniel Bauer, der heute erstmals in der Bundesliga an der Seitenlinie steht. Sein Ziel: „Den Fans etwas zurückgeben.“ Die Gäste aus Sinsheim mussten zuletzt in Mönchengladbach einen bitteren Rückschlag verkraften: Nach einer 4:3-Führung köpfte Tim Kleindienst in der 91. Minute den Ausgleich für die Borussia. Der Klassenerhalt ist damit weiterhin nicht gesichert. Wer setzt heute das Zeichen – der angeschlagene VfL oder die verunsicherte TSG? Der Anstoß in der Volkswagen Arena in Wolfsburg ertönt um 20.30 Uhr.

SPOX verrät, wo Ihr die Partie live sehen könnt.