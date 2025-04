VfL Wolfsburg vs. TSG Hoffenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim stehen sich heute am 20. Spieltag der Bundesliga gegenüber. Wie Ihr das Duell live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Auch am heutigen Sonntag, den 4. Februar, geht es in der Bundesliga zur Sache. Zwei Spiele des 20. Spieltags stehen an, unter anderen trifft der VfL Wolfsburg auf die TSG Hoffenheim. Die Begegnung wird um 15.30 Uhr angepfiffen und in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg ausgetragen.

Später, um 17.30 Uhr treten RB Leipzig und Union Berlin gegeneinander an.