VfL Osnabrück vs. TuS BW Lohne im Finale des Landespokal Niedersachsen heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt den Finaltag der Amateure im TV und Livestream?

Im Rahmen des Finaltags der Amateure treffen heute der VfL Osnabrück und TuS BW Lohne aufeinander. Spox verrät, wo das Spiel live übertragen wird.

Heute steigt der Finaltag der Amateure – in 20 von 21 Landesverbänden stehen die Pokal-Endspiele auf dem Programm. Auch das Duell zwischen dem VfL Osnabrück und Blau-Weiß Lohne ist Teil des Spektakels. Anstoß der Partie ist am heutigen Samstag, 24. Mai, um 12:30 Uhr im Stadion an der Bremer Brücke.

SPOX verrät, wo die Begegnung live im TV und Livestream übertragen wird.