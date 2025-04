VfL Osnabrück vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Der VfL Osnabrück und der FC Schalke 04 holen heute ihr Ligaspiel des 32. Spieltags nach. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Während sich der Großteil der Zweitligisten auf den bevorstehenden 33. Spieltag vorbereitet, müssen der VfL Osnabrück und der FC Schalke 04 am heutigen Dienstag, den 7. Mai, noch ihr Spiel der 32. Runde nachholen. Um 18.30 Uhr wird das Duell im Millerntor-Stadion in Hamburg-St. Pauli angepfiffen.

Ursprünglich hätte das Spiel am vergangenen Samstag in Osnabrück über die Bühne gehen sollen. Weil die Stadt Osnabrück das Heimstadion an der Bremer Brücke wegen baulicher Mängel der Dachkonstruktion jedoch gesperrt hat, musste man ausweichen. Beim heutigen Nachholspiel werden zudem keine Zuschauer mit dabei sein.

Die Lila-Weißen bilden aktuell das Tabellenschlusslicht und haben nur mehr noch kleine Chancen auf den Klassenerhalt. Die Schalker haben auch noch nicht das rettende Ufer erreicht, können das aber mit einem Sieg heute tun.