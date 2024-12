Der VfL Bochum trifft heute in der Bundesliga auf den 1. FC Heidenheim. Wer die Partie live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Sonntag, den 22. Dezember, kommt es am 15. Spieltag der Bundesliga zum Duell zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Heidenheim. Die Begegnung wird um 15.30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum angepfiffen.

SPOX verrät Euch, wer das Sonntagsspiel live zeigt.