VfB Stuttgart vs. Sparta Prag, Champions League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt CL 2. Spieltag im TV und Livestream?

In der Champions League trifft der VfB Stuttgart heute auf Sparta Prag. SPOX verrät Euch, wer die Partie am 2. Spieltag live im TV und Livestream überträgt.

Am heutigen Dienstag, den 1. Oktober, trifft der VfB Stuttgart in der Champions League auf Sparta Prag. Die Partie am 2. Spieltag startet um 18.45 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.