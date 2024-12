VfB Stuttgart vs. Holstein Kiel heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Der VfB Stuttgart und Holstein Kiel stehen sich in der Bundesliga gegenüber. In diesem Artikel gibt es die Infos zur Übertragung.

In der Bundesliga geht der 8. Spieltag am heutigen Samstag, den 26. Oktober, mit fünf Spielen weiter. In einem davon treten der VfB Stuttgart und Holstein Kiel gegeneinander an. Die Begegnung wird um 15.30 Uhr in der MHP-Arena (Stuttgart) angepfiffen.