VfB Stuttgart vs. FC Bayern München, voraussichtliche Aufstellungen: Mit diesen Startformationen könnten Sebastian Hoeneß und Vincent Kompany spielen lassen

Am 24. Spieltag kommt es zum Südschlager zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München. SPOX blickt auf die voraussichtlichen Aufstellungen.

Am Freitag, den 28. Februar, kommt es zum Südschlager zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München. In der Tabelle grüßt der Rekordmeister vom Platz an der Sonne, während die Schwaben zuletzt Punkte liegen gelassen haben. Das Spiel beginnt um 20.30 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart.

Welches Personal schicken Sebastian Hoeneß und Vincent Kompany auf den Platz?

SPOX wirft einen Blick auf die voraussichtlichen Aufstellungen beider Teams.