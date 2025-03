Heute kommt es zum Südschlager in der Bundesliga! Der FC Bayern ist zu Gast beim VfB Stuttgart. Aber wer wird die Partie leiten? SPOX verrät es Euch.

Am heutigen Freitagabend, den 28. Februar, kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem Rekordmeister FC Bayern München. Die Partie wird um 20.30 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart angepfiffen.