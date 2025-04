VfB Stuttgart vs. 1. FC Heidenheim heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga im TV und Livestream?

Nach der Länderspielpause geht es für den VfB Stuttgart heute mit einem Meisterschaftsspiel gegen den 1. FC Heidenheim weiter. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Die Bundesliga ist wieder zurück, seit gestern finden in der höchsten deutschen Spielklasse wieder Meisterschaftsspiele statt. Am heutigen Sonntag (31. März) wird der 27. Spieltag fortgesetzt. In einer von insgesamt drei Partien stehen sich auch der Tabellendritte VfB Stuttgart und Mittelfeldklub 1. FC Heidenheim gegenüber.

Um 17.30 Uhr geht es los, gespielt wird in der MHP-Arena (Stuttgart).

Das Hinrundenduell entschied Heidenheim mit 2:0 für sich.