In der Youth League kommt es zum Viertelfinale zwischen der U19 des VfB Stuttgart und des FC Barcelona. Hier bekommt Ihr die Infos zur Übertragung.

In der UEFA Youth League wird am heutigen Donnerstag, den 2. April, die Viertelfinalrunde fortgesetzt. Zwei hochkarätige U19-Spiele stehen an, unter anderem empfängt der VfB Stuttgart um 16 Uhr im heimischen Gazi-Stadion auf der Waldau den FC Barcelona.