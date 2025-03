VfB Stuttgart U19 in der UEFA Youth League heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale gegen Sporting Lissabon im TV und Livestream?

Die U19 des VfB Stuttgart ist in der UEFA Youth League heute gegen Sporting Lissabon gefragt. Infos zur Übertragung gibt es hier!

Der VfB Stuttgart ist im Achtelfinale der Youth League am heutigen Mittwoch (5. März) bei Sporting Lissabon zu Gast. Hin- und Rückspiel gibt es in der Nachwuchsvariante der Königsklasse nicht, für die U19 der Schwaben geht es im Estadio José Alvalade (Lissabon) ab 14 Uhr also schon um das Weiterkommen!

Aber wo könnt Ihr den Spaß im TV und Livestream verfolgen? Die Antwort liefert dieser Artikel!