VfB Stuttgart, Trainingslager im Winter: Auftakt, Start, Termine, Testspiele, Gegner, Ort, Zeitplan, Übertragung im Free-TV und Livestream

Noch ruht der Ball in der Bundesliga, doch nicht mehr lange. Alle Infos zum Trainingslager der Stuttgarter bekommt Ihr hier.

Im Moment herrscht Winterpause in der Bundesliga, doch bald fangen die Klubs mit der Vorbereitung auf die Rückrunde an, bevor es am 10. Januar wieder losgeht.

Die Stuttgarter hatten am 21. Dezember ihre letzte Partie, die mit 0:1 gegen St. Pauli verloren ging. Das Team von Sebastian Hoeneß will die Winterpause sicher gut nutzen, steht man doch mit 23 Punkten nur auf Platz zehn. Zu wenig für den Vizemeister der vergangenen Saison.

SPOX verrät Euch alle Infos zum Trainingslager vom VfB Stuttgart.