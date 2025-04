VfB Stuttgart im Kadercheck, Transfers und Gerüchte: Viele Fragezeichen in der Offensive - wird ein Portugal-Knipser Guirassy-Nachfolger?

Nach der Last-Minute-Rettung in der Relegation im vergangenen Sommer ist der VfB Stuttgart wie der Phönix aus der Asche auferstanden und hat sich zum ersten Mal seit über zehn Jahren wieder für die Champions League qualifiziert. Durch die nun anfallende Dreifachbelastung wird es auch im Kader der Schwaben einige Veränderungen geben.

Klar ist: Große Investitionen wird es bei in Stuttgart auch mit Königsklassen Fußball nicht geben. Sollten Leistungsträger den Klub verlassen, werde man reagieren, so Vorstandsboss Alexander Wehrle. Ziel sei es aber, sich vor allem in der Breite zu verstärken und das Team überwiegend zusammenzuhalten.

"Wir wollen unsere Mannschaft weitgehend zusammenhalten und den Kader etwas verbreitern. Sollten uns Leistungsträger verlassen, werden die Transfer-Einnahmen zum Großteil reinvestiert. Aber wir werden sicher nicht ins volle Risiko gehen. Wir wollen einen Kader, den wir uns übernächste Saison auch noch leisten können, falls wir dann nicht international spielen sollten. Es geht darum, gesund zu wachsen", sagte Wehrle gegenüber der Sport Bild.

Doch was genau heißt das mit Hinblick auf den Transfermarkt? Auf welchen Positionen muss noch nachgebessert werden, wo werden oder könnten Spieler den Klub noch verlassen?

SPOX macht den Kadercheck.