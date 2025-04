VfB Stuttgart, Gegner in der Champions League: Termine, Orte, Zeitplan, Spielplan, Teams, Modus, Übertragung im TV und Livestream

Die Gegner des VfB Stuttgart in der neuen Ligaphase der Champions League sind bekannt. Wir zeigen Euch, gegen wen es in der Königsklasse geht und liefern Euch weitere wichtige Infos.

Die acht Gegner, mit denen es der Vizemeister in der bevorstehenden Champions-League-Saison aufnehmen muss, stehen seit der Auslosung im Grimaldi Forum in Monaco am 29. August fest.