VfB Stuttgart, Fußball Champions League: Wo läuft das CL Spiel gegen Real Madrid heute live im Free-TV und Livestream?

Der VfB Stuttgart duelliert sich zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison mit Real Madrid. Wo das Duell am 1. Spieltag der Königsklasse im TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr hier.

Der VfB Stuttgart muss am heutigen Dienstag, den 17. September, in der Champions League bei Real Madrid antreten. Der Anpfiff der Begegnung erfolgt um 21.00 Uhr. Als Austragungsort der Partie dient das Santiago Bernabeu in Madrid.