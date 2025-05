VfB Stuttgart beendet gegen Augsburg den Heimfluch - aber Sorgen um Angelo Stiller

Zwar gelingt gegen den FCA in Überzahl ein lockerer Erfolg, doch richtig freuen kann sich bei den Schwaben darüber niemand.

Der VfB Stuttgart hat seinen Heimfluch in der Bundesliga beendet, sorgt sich aber um Angelo Stiller. Zwar feierte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß beim 4:0 (1:0) gegen den FC Augsburg nach zuvor sechs Niederlagen in Folge den ersten Liga-Heimsieg seit Januar, eine Verletzung von Mittelfeldchef Stiller trübte jedoch die Stimmung - gerade mit Blick auf das Pokalfinale am 24. Mai in Berlin.