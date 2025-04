VfB Lübeck vs. SSV Ulm heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 3. Liga im TV und Livestream?

Der VfB Lübeck und der SSV Ulm bestreiten im Rahmen des 24. Spieltags ein Ligaspiel. Wer sich um die Übertragung der Drittligapartie im TV und Livestream kümmert, wird hier erklärt.

In der 3. Liga geht es am heutigen Samstag (3. Februar) zwischen dem VfB Lübeck und dem SSV Ulm zur Sache. Die Partie des 24. Spieltags wird um 14 Uhr angepfiffen und im Stadion an der Lohmühle in Lübeck ausgetragen.

Mit Blick auf die Tabelle wird schnell klar, wer heute als Favorit ins Spiel geht. Ulm will in die 2. Bundesliga aufsteigen und liegt momentan auf Rang drei. Lübeck hat dagegen nichts mit dem Aufstieg zu tun, sondern eher mit dem Abstiegskampf. Nur der MSV Duisburg und die Reservemannschaft des SC Freiburg sind nach 23 Spielrunden schwächer.