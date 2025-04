Vertragsverlängerung bei Manchester City "unwahrscheinlich": Zieht es Kevin De Bruyne bald in die MLS?

Sehen wir Kevin De Bruyne bald in der MLS? Der City-Star kann sich offenbar einen Transfer über den großen Teich vorstellen.

Kevin De Bruyne liebäugelt angeblich mit einem Wechsel in die MLS. Das neue Projekt des FC San Diego hat es dem Star von Manchester City angetan.

De Bruyne ist Berichten zufolge an einem "konkreten" Angebot des neuen MLS-Vereins San Diego FC interessiert, der 2025 in den Wettbewerb einsteigen wird. Dem 33-Jährigen wird nachgesagt, dass er die "Intensität" des englischen Fußballs satt hat und gerne in die Vereinigten Staaten wechseln würde. Der FC San Diego könnte De Bruyne auch ein ähnliches Gehalt wie bei City bieten.

De Bruyne wurde im Sommer stark mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Mit einem nicht genannten Erstligisten soll er sich bereits auf einen Vertrag geeinigt haben, letztlich kam es aber nicht zum Vollzug.

Da sein Vertrag bei City in weniger als einem Jahr ausläuft, bleibt die Zukunft des Belgiers ein heißes Thema. Laut Sky Sports-Journalist Sacha Tavolieri ist es "unwahrscheinlich", dass der Mittelfeldspieler seinen Vertrag bei Manchester City verlängern wird.

Stattdessen könnte er den Skyblues nach zehn Spielzeiten den Rücken kehren. Dieses Mal sollen das Ziel aber die Vereinigten Staaten und nicht Saudi-Arabien sein.