"Versuchen Sie es einfach weiter!" Arne Slot reagiert auf Wechselgerüchte um Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool

Arne Slot, Nachfolger von Jürgen Klopp im Traineramt beim FC Liverpool, hat mit einer spaßigen Antwort auf die Frage eines Reporters reagiert. Der Journalist wollte während einer Pressekonferenz im Vorfeld der anstehenden USA-Reise der Reds vom neuen Cheftrainer wissen, wie es um die Zukunft von Trent Alexander-Arnold bestellt ist.

"Meine Antwort wird wahrscheinlich ein bisschen langweilig sein. Ich denke, es ist die gleiche Antwort, die Sie in den vergangenen fünf, sechs, sieben Jahren gehört haben. Diese Vertragssituation wird nicht an diesem Ort diskutiert, aber ich würde sagen, versuchen Sie es einfach weiter!", sagte der Niederländer. Unter dem Gelächter der Anwesenden im Saal entgegnete der Reporter Slot daraufhin, dass er dies in jedem Fall tun werde.

Rechtsverteidiger Alexander-Arnold wird mit einem ablösefreien Wechsel zu Real Madrid im kommenden Sommer in Verbindung gebracht. Dann endet der Vertrag des englischen Nationalspielers in Liverpool.

Die Spekulationen kamen auch deshalb auf, weil Alexander-Arnold eng mit Real-Mittelfeldspieler Jude Bellingham befreundet ist und beide kürzlich zusammen im Urlaub in Los Angeles gesehen wurden.