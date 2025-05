Neben Real hatte Arda Güler 2023 auch andere Optionen. Doch auch ein Telefonat mit Ancelotti überzeugte ihn von Madrid.

Real Madrids Arda Güler hat sich in einem Beitrag für The Players' Tribune an das entscheidende Telefonat für seinen Wechsel zu den Königlichen mit Trainer Carlo Ancelotti erinnert.