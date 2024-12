"Wir nehmen die Resterampe": Vernichtende Kritik an Erik ten Hag und Manchester United

Marcel Reif hat sich zu Manchester United geäußert und dabei kein gutes Haar an Trainer Erik ten Hag gelassen. Auch die Verpflichtungen von Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui kann die Kommentatoren-Legende nicht nachvollziehen.

"Sie laufen schon seit mehr als zwei Jahren, seit langer Zeit der Musik hinterher. Wer redet von Manchester? In Asien werden immer noch unglaublich viele Trikots verkauft. Die Leute da kriegen offenbar nicht mit, wie es wirklich aussieht", sagte Reif im Bild-Format "Reif ist live" über den Niedergang von Manchester United.

Nach einer enttäuschenden Premier-League-Saison 2023/2024, in der die Red Devils auf Platz acht landeten, ging auch der Start in die neue Spielzeit in die Hose. Manchester hat nach drei Spieltagen nur drei Zähler auf dem Konto, am Sonntag setzte es eine 0:3-Heimklatsche gegen den FC Liverpool.

"Da brodelt es. Ten Hag hat seinen Stil und United springt im Vergleich zu Liverpool, Manchester City oder Arsenal unter seiner Ägide weiter fröhlich unter der Latte durch. Dass die Reise mit ten Hag auch mittelfristig nicht funktionieren wird - um das vorauszusagen, muss man kein Prophet sein", kritisierte Reif den niederländischen Trainer, der seit Juli 2022 für United verantwortlich ist, scharf.