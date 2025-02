Ein Teddybär wird im Shop des FC Bayern zum beliebten Objekt. Und das trotz des stolzen Preises.

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des FC Bayern München bot der Klub am Donnerstag einen Teddy im Online-Shop an. Innerhalb weniger Stunden war der Bär ausverkauft, obwohl die Käufer ordentlich in die Tasche greifen mussten.