Vergleiche zwischen Lamine Yamal und Lionel Messi: Marc-André ter Stegen nimmt Stellung

Lamine Yamal bekam von seinem deutschen Teamkollegen einige Tipps. Auch sprach Ter Stegen über die Vergleiche mit Lionel Messi.

Torhüter Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona hat seinem Teamkollegen Lamine Yamal einige Ratschläge auf dem Weg hin zu einer erfolgreichen Karriere gegeben.

"Wir müssen Xavi (ehemaliger Trainer des FC Barcelona; Anm.d.Red) Anerkennung zollen, denn er hat ihm die Chance gegeben", sagte ter Stegen im Interview mit ESPN.

Yamal habe "etwas Besonderes an sich", führte der deutsche Keeper weiter aus. "Ich hoffe, dass er mit den Füßen auf dem Boden bleibt, nicht auf das viele Lob hört und daran denkt, immer weiter für die Mannschaft zu arbeiten. Er hat noch Steigerungspotenzial. Er ist sehr jung, er fängt gerade erst an. Er hat sich auch körperlich weiterentwickelt. Lamine weiß, dass er bei allem, was er braucht, auf mich zählen kann."