Vergleich mit Michael Jordan und harte Worte! Wie Luis Enrique einen dramatischen Appell an Kylian Mbappé richtete

Der spanische Coach versuchte, bei Kylian Mbappé die Lust am Verteidigen zu wecken - mit einem Vergleich mit Bulls-Legende Michael Jordan.

Luis Enrique hat versucht, Kylian Mbappé bei PSG in der vergangenen Saison zu mehr Defensivarbeit zu animieren. Dabei bemühte der spanische Trainer auch den Vergleich mit Mbappés Idol Michael Jordan.

In einem Ausschnitt der Dokumentation "No tenéis ni **** idea" ("Ihr habt verdammt nochmal keine Ahnung") über Enrique ist zu sehen, wie der Coach sich Mbappé vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona beim Videostudium vornimmt und diesen ermuntert, auch bei der Defensivarbeit voranzugehen.

Enrique sagte: "Ich habe gelesen, dass dir Michael Jordan gefällt. Michael Jordan hat seine Mitspieler bei den Eiern gepackt verteidigt wie ein H****sohn. Du musst das Vorbild sein. Als Mensch und als Spieler."

Es folgte ein Appell an den Stürmer, dessen Abschied im Sommer schon feststand: "Ich will, dass Du hier durch die Vordertür rausgehst, Kiki. Das ist klar. Aber du musst es dir verdienen. Und du verdienst es dir nicht nur durch das Angreifen. Im Angriff bist du Gott, das weiß ich. Aber an dem Tag, an dem Du nicht angreifst, musst du der beste Spieler der Geschichte im Verteidigen sein. Das tut ein Leader, das tut Michael Jordan."