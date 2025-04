Chancen für Verbleib von João Félix beim FC Barcelona steigen angeblich bei Abgang von Trainer Xavi

Wie geht es weiter mit dem von Atlético Madrid an den FC Barcelona verliehenen João Félix? Der Vertrag des Portugiesen bei den Katalanen endet nach dieser Saison. Doch nun sollen sich die Chancen auf einen Verbleib in Barcelona erhöhen - wenn Trainer Xavi entlassen würde.

Félix kam in diesem Spieljahr unter Xavi meist nur von der Bank. Da der Spanier jedoch in der kommenden Woche entlassen und durch Hansi Flick ersetzt werden soll, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass der 24-Jährige in Barcelona bleibt. Dies berichtet jedenfalls die spanische Zeitung AS.

Zuvor hieß es, dass einer Verlängerung von Félix' Leihvertrag keine Priorität eingeräumt werde. Sollte Flick einer Zusammenarbeit mit Félix jedoch zustimmen, könnte sich dies ändern. Bei den Madrilenen soll es keine Pläne geben, Félix zu halten, da Trainer Diego Simeone nicht auf ihn baut.