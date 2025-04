Vater von Spanien-Star Lamine Yamal auf Parkplatz niedergestochen - vier Personen festgenommen

Erschütternde Nachrichten für Europameister Lamine Yamal: Der Vater des Supertalents ist am Mittwochabend auf einem Parkplatz in der spanischen Stadt Mataro niedergestochen worden.

Insgesamt vier Personen wurden nach Angaben der Polizei festgenommen. Nach zunächst drei Verhaftungen bestätigten die Beamten der Nachrichtenagentur AFP auch den späteren Erfolg ihrer Fahndung nach einer weiteren Person.

Yamals Vater Mounir Nasraoui war am Mittwochabend auf einem Parkplatz in der katalanischen Stadt Mataro, etwa 30 Kilometer nördlich von Barcelona, niedergestochen worden. Er wurde umgehend in das Krankenhaus Can Ruti eingeliefert. Zwischenzeitlich sei der Zustand von Nasraoui ernst gewesen, mittlerweile soll er stabil sein, verlautete nicht einmal 24 Stunden nach der Tat aus dem Umfeld der Familie.

So ließ sich am Donnerstagnachmittag auch Nasraouis erste persönliche Reaktion in der Öffentlichkeit nach der Attacke deuten. "Vielen Dank an alle für Eure Unterstützung. Es geht mir schon wieder besser", schrieb Yamals Vater auf seinem Instagram-Account: "Ich umarme jeden von Euch ganz fest."

Vorerst jedoch kann Nasraoui das Krankenhaus noch nicht wieder verlassen. Er müsse noch "unter Beobachtung bleiben", hieß es aus Kreisen von Angehörigen dazu.