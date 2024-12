Unverwechselbarer Name: Toni Kroos gründet Fußball-Mannschaft in Madrid

Toni Kroos hat in seiner Wahlheimat Madrid ein neues Fußballprojekt in Angriff genommen: Der ehemalige Weltstar von Real Madrid, der im Sommer seine Karriere beendet hatte, gründete in der spanischen Hauptstadt eine eigene Fußball-Mannschaft - die "Toni Kroos" heißt.

Das gab der am Projekt beteiligte Verband Real Federación Madrileña de Fútbol nach einem Besuch des ehemaligen deutschen Nationalspielers bekannt. Ebenfalls beteiligt ist demnach auch der Klub Encinas de Boadilla.

Kroos habe sich vor der Gründung der eigenen Mannschaft mit zahlreichen Verantwortlichen des Madrider Verbandes getroffen, darunter mit dem Präsidenten Paco Díez, dem Generalsekretär José Gallardo, dem Vizepräsidenten Guillermo Laborda und dem Leiter der Trainerschule Miguel Ángel Serrano Niño.

Kroos hat neben dem eigenen Team auch eine Hallenfußball-Liga, die in diesen Wochen erstmals an den Start geht: In der Icon League treten Teams von und mit bekannten aktiven Fußballern, Ex-Kickern, Sängern und Content Creatorn gegeneinander an.