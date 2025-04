Der Vertrag von Top-Scorer Marvin Ducksch beim Bundesligisten Werder Bremen hat sich automatisch um ein Jahr bis 2026 verlängert.

Weil der 31-Jährige beim 2:1-Erfolg in Stuttgart am Sonntag zum 25. Mal in der laufenden Bundesliga-Saison mindestens über 45 Minuten auf dem Platz stand, griff nach Informationen der Deichstube eine im Vertrag verankerte Klausel.