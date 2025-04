"So unnötig wie ein Kropf": Manuel Gräfe erneuert Kritik an Felix Zwayer nach Einsatz im EM-Halbfinale zwischen England und der Niederlande

Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe hat nach dem EM-Halbfinale zwischen der Niederlande und England (1:2) deutliche Worte für die Leistung von Felix Zwayer gefunden. Der 50-Jährige sah sich dabei in seiner vor dem Turnier geäußerten Befürchtung bestätigt.

"Das schönste am Fußball ist, wenn man nicht arbeiten muss, sondern entspannt beim Griechen deines Vertrauen mit Freunden sitzt und das Spiel als Fan nur punktuell mitbekommst", schrieb Gräfe in einem Beitrag auf X und fügte an: "Das was ich sah, reichte mir: Southgateball mit Effizienz im Finale. Und Zwayer wie immer."

Der ehemalige Unparteiische ging dabei auch auf seine bereits im Vorfeld der EM geäußerte Kritik an Zwayer ein. "Die UEFA-Ref-Kommission bekam das, was nicht sein musste, aber sehenden Auges passieren musste: Eine Schiedsrichter-Diskussion! Als ob es in ganz Europa keinen anderen gegeben hätte. Ein Schlag für alle integren und besseren Refs. So unnötig wie ein Kropf. C‘est la vie!"